إبادة جماعية فى تيجراي.. مدافع رئيس وزرء أثيوبيا تحاصر الأقليم "فيديو"

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن قوات تيجراي أعلنت تدمير الفرقة 21 من الجيش الإثيوبي، لافتَا إلى أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يريد تنفيذ عملية إبادة في تيجراي.



وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي قام بوضع مدافع على بعد عدة كيلومترات من تيجراي وأنه في حالة عدم استسلام تيجراي سوف يضرب نيران المدفعية وحينها لن تفرق بين مدني وعسكري.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن قوات تيجراي قامت بتدمير الفرقة 21 في الجيش الإثيوبي بالكامل وتمسكت بعدم التخلي عن أرضهم والدفاع عنها لأخر رجل فيهم.





