لميس الحديدي عن كلمة السيسي حول كورونا: رسالة تنبيه أكثر من تحذير

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أكدت الاعلامية لميس الحديدي، أن كلمة الرئيس السيسي التي وجهها للشعب، حول وباء فيروس كورونا كانت رسالة تنبيه أكثر منها تحذير، لافتة إلى أن الرئيس حذر من تزايد أعداد الاصابات، وبأن الوعي هو اللقاح الحقيقي.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة "، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي ذكر المصريين بإجراءات الموجة الأولى لفيروس "كورونا" من إغلاق للمدارس وحظر التجوال والاغلاق، معقبة: "كلام الرئيس بما معناه بلاش تدفعونا لمثل هذه الاجراءات، رسالته كانت للمصريين أنتم الوعي وأنتم من ستجعلونا نحافظ على التوازن في الاجراءات، حيث إستطعنا عبور الموجة الاولى بأقل خسائر".

وتابعت: " كلام الرئيس كان واضح ومهم وهو يتحدث عن الحرص وإلتزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية، إجراءات مصر في الموجة الاولى لفيروس "كورونا" كانت شديدة الاتزان وبحذر لتحقيق التوازن، دون اللجوء إلى الاغلاق الكلي وإستطعنا عبور الازمة الاولى باقل خسائر، حتى الاقتصادين العالميين ومنهم الدكتور محمد العريان تحدث عن أهمية التوازن الذي قامت به مصر في الموجه الأولى في تحقيق نمو إقتصادي جيد وسط هذه الجائحة".

وأضافت: " كلام الرئيس ليس به ترهيب أو تخويف، بل رسالة تنبيه وطالب المصريين بالالتزام بإجراءت البسيطة التباعد والكمامة حتى لانلجأ لمثل إجراءات الموجة الاولة".

وأتمت قائلة: " مش كتير الرئيس بيوجه كلمة للمصريين في أعقاب اي إجتماع له مع مجلس الوزراء لكنه قرر أن يلقيها للناس في محاولة تنبيه مع بداية الموجه الثانية".

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