مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: الإخوان تنظيم إرهابي

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي موقفه من الفرق والجماعات والتنظيمات، قائلا :"إن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه".

وخلال اجتماع له، شدد المجلس على اعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا لما عرف عنها من منازعة لولاة الأمور وشق عصا الطاعة، وما خرج عنها من جماعات التطرف والعنف، مؤيدا بذلك رأي هيئة كبار العلماء السعودية، التي اعتبرت التتظيم إرهابيا، وفقا لما نقلته "مداد نيوز".

ودعا المجلس جميع المسلمين إلى نبذ الفرقة والابتعاد عن الانتساب أو التعاطف مع مثل هذه الجماعات، التي تعمل على شق الصف وإشعال الفتنة وسفك الدماء.