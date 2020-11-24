بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تلقى الجهاز الفني لفريق الزمالك صدمة قوية خلال الساعات الماضية بعد تأكد إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأبيض للإصابة بفيروس كورونا المستجد وتأكد غيابه عن المواجهة المرتقبة ضد الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

ويعد محمود حمدي "الونش" من الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني لفريق الزمالك وغيابه عن مواجهة القمة ضد الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري سوف يؤثر بشكل سلبي على دفاعات الفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن يدفع الجهاز الفني للزمالك باللاعب محمد عبد الغني في التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض أمام فريق الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، لتعويض غياب محمود الونش.

بينما قد يشارك أحمد عيد في الجبهة اليمنى حال تأكد غياب حازم إمام والذي تحولت نتيجة العينة الخاصة به لسلبية خلال الأيام الماضية ولم يتأكد حتي الآن موقفه من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي: محمد أبوجبل:
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، أحمد عيد، عبد الله جمعة
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، زيزو، أشرف بنشرقي، أوباما.
خط الهجوم: مصطفي محمد

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