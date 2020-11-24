الأهلي يتلقى عرضًا من الدوري الفرنسي لرحيل المنبوذ

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقى مسؤولو النادي الأهلي عرضًا من أحد أندية الدوري الفرنسي للتعاقد مع المهاجم السنغالية آليو بادجي لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء في الميركاتو المقبل.

رحيل آليو بادجي عن الأهلي 

وجاء العرض من نادي أميان أحد أندية الدرجة الثانية الفرنسية، للتعاقد مع آليو بادجي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في الفترة المقبلة من الانتقالات.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء، طلبوا الحصول على مقابل 2.5 مليون دولار مقابل رحيل بادجي.

وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد طلب رحيل السنغالي آليو بادجي عن صفوف الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل داخل مصر.

وقرر السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي العودة الى القارة العجوز والبحث عن نادي جديد عقب الاستقرار على رحيله من صفوف القلعة الحمراء.

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