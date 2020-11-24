5 ورش للشباب والأطفال في الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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كشفت إدارة  مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، عن بدء قبول طلبات الالتحاق بورش دورته الخامسة، التي ستعقد في فبراير المقبل، للحصول على منحة صناعة الأفلام والرسوم المتحركة، حيث تشهد الدورة المقبلة تنظيم 5 ورش، هي: "ورشة صناعة الفيلم" و"ورشة السيناريو" و"ورشة تطوير الفيلم" و"ورشة أسوان للرسوم المتحركة" و"ورشة الرسوم المتحركة والسينما للأطفال".


وقال سيد عبدالخالق مدير إدارة الورش بالمهرجان، إن ورش الدورة الخامسة ستنطلق يوم 1 فبراير وتستمر حتى 30 فبراير المقبل، وعلى الراغبين فى الحصول على منحة المشاركة في ورش المهرجان ملئ الاستمارة الموجودة على الموقع الرسمي للمهرجان، والصفحة الرسمية للمهرجان على "فيسبوك" .


وأضاف عبد الخالق: ينظم المهرجان "ورشة صناعة الفيلم"، وهي معنية بتعليم وتدريب الفتيات والشباب من سن 18 حتى 40 على صناعة الفيلم، كما ينظم "ورشة تطوير الفيلم"، وتهتم بالسينمائيين الشباب ممن سبق لهم التدرب على صناعة الأفلام، ويملكون معرفة نظرية وعملية عن صناعة الفيلم ولهم تجارب سابقة، إضافة إلى "ورشة السيناريو" التي تهتم بتعليم السيناريو، وشرح كيفية تطوير الأفكار المبدئية، والعمل عليها حتى مرحلة السيناريو النهائى .


وتابع عبدالخالق : يعقد المهرجان في دورته المقبلة ورشتين للرسوم المتحركة، الأولى "ورشة أسوان للرسوم المتحركة للكبار"، وتهدف لمساعدة وتدريب من لديهم خبرة سابقة على تطوير مشاريع أفلام الرسوم الخاصة بهم، وكذلك من لديهم رغبة فى معرفة أساسيات التحريك فى أفلام الرسوم، من خلال تحريك لوحات الفنانات المصريات المعاصرات، إضافة إلى "ورشة الرسوم المتحركة والسينما للأطفال"، وتهتم بتعليم الأطفال من سن 7 سنوات حتى 14 سنة على تقنيات صناعة أفلام الرسوم المتحركة بتقنيات خاصة وبسيطة.


وأشار عبدالخالق إلى أن المهرجان نجح خلال السنوات الماضية من إكتشاف العديد من المواهب بمحافظة أسوان، ويعتبر المهرجان المتنفس الوحيد الذي يمنحهم الفرصة للتدريب على فنون السينما المختلفة وصناعة الفيلم، مؤكدا أن محافظة أسوان مليئة بالمواهب التي ينتظرها مستقبل كبير.


يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سيعقد دورته الخامسة في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ومؤسسة أكت، ويكرم في حفل الافتتاح النجمة إلهام شاهين حيث يمنحها جائزة إيزيس للإنجاز تقديرا لمشوارها الفني الطويل .

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