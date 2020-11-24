الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانًا بالأمس بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي ستبدأ غدًا الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة.

وأوضحت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "تين"، أنه سيكون هناك أمطارغزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية يومي الأربعاء والخميس، ستمتد إلى محافظات الوجه البحري وستكون من متوسطة إلى غزيرة الشدة وتكون رعدية أحيانًا على بعض المحافظات وخاصة محافظات شمال الوجه البحري.

وأضافت أنه سيكون هناك أمطار متوسطة الشدة على القاهرة يومي الأربعاء والخميس، وتمتد إلى محافظات من شمال الصعيد (الفيوم- بني سويف- المنيا) ولكنها أمطار من متوسطة إلى خفيفة وغير مؤثرة، لافتة إلى أنه يصاحب حالة عدم الاستقرار نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، مما يزيد شعور المواطن بالبرودة مع غياب أشعة الشمس بسبب تكاثر السحب.

ونوهت بأن الأمطار ستنحصر يوم الجمعة على السواحل الشمالية من متوسطة إلى غزيرة، وأمطار متوسطة على محافظات الوجه البحري، وستنعدم فرص سقوط الأمطار على باقي المحافظات.

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