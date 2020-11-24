عميد أداب عين شمس: "100 مليون صحة" مستمرة لمدة أربع أيام للكشف على هيئة التدريس

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قال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الكلية شهدت اليوم الكشف عن عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ضمن المبادرة الرئاسية "100مليون صحة" للكشف عن الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة عبارة عن مشروع قومي كبير جدًا، في إطار سعي القيادة السياسية لكي يكون الشعب المصري الذي يصل تعداده لـ100 مليون بصحة أفضل.



وتابع "مرتضى"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن الحملة ستستمر أربع أيام لتوقيع الكشف الطبي على أكبر عدد ممكن من أعضاء هيئة التدريس، والكشف لم يقتصر فقط على إجراء فحص تحليل فيروس سي، والكشف عن الباطنة، بل شملت إقامة كشف مبكر على سرطان الثدي.



ولفت إلى أن هذه الحملة قومية، وتدل على أن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بصحة المواطن المصري، معقبًا: "احنا سعداء بصورة كبيرة بهذه الحملة".



