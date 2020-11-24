عميد أداب عين شمس: "100 مليون صحة" مستمرة لمدة أربع أيام للكشف على هيئة التدريس

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements

قال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الكلية شهدت اليوم الكشف عن عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ضمن المبادرة الرئاسية "100مليون صحة" للكشف عن الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة عبارة عن مشروع قومي كبير جدًا، في إطار سعي القيادة السياسية لكي يكون الشعب المصري الذي يصل تعداده لـ100 مليون بصحة أفضل.

وتابع "مرتضى"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن الحملة ستستمر أربع أيام لتوقيع الكشف الطبي على أكبر عدد ممكن من أعضاء هيئة التدريس، والكشف لم يقتصر فقط على إجراء فحص تحليل فيروس سي، والكشف عن الباطنة، بل شملت إقامة كشف مبكر على سرطان الثدي.

ولفت إلى أن هذه الحملة قومية، وتدل على أن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بصحة المواطن المصري، معقبًا: "احنا سعداء بصورة كبيرة بهذه الحملة".

أخبار تهمك

قرار جديد من الكاف قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يُرحب برحيل نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع حالة عدم الاستقرار

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ أقل من نصف ساعة

بعد ضم أحمد سامي.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

هاني رمزي في قناة الأهلي.. كذب ولو صدق!

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء: توجيهات عاجلة من السيسي بشأن الحضانات

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:04 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

06:59 م

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

05:32 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»