إزالة ساكني منطقة عزبة الهجانة بحي شرق مدينة نصر

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شنت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع قوات الشرطة، حملة مكبرة، لإزالة البيوت المتواجدة بمنطقه الضغط العالي بعزبة الهجانة، وذلك بحضور المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والعميد أحمد انور رئيس حي شرق مدينة نصر وقطاع الأمن المركزي.

وأكد الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن الازالة تاتى في إطار حماية أسرنا المتواجدة من خطورة خطوط الكهرباء،لافتا إلى انه تم البدء في اعمال الازالات.

وأضاف الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، انه تم تسكين الأسر بشقق مفروشة جاهزة في مدينة السلام أسوة بالاسمرات.

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