تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات صادرة عن مجلس المؤتمرات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، هبوط مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 96.1 نقطة خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 101.4 نقطة خلال أكتوبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة سوف تتراجع إلى مستوى 97.7 نقطة خلال نفس الفترة.





كما تراجع مؤشر الظروف الحالية إلى مستوى 105.9 نقطة خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 106.2 نقطة في الشهر الماضي.





أما مؤشر التوقعات الاقتصادية المستقبلية فقد تراجع من مستوى 98.2 نقطة في الشهر الماضي إلى 89.5 نقطة في الشهر الجاري.





وأوضحت البيانات أن عودة ظهور حالات كورونا يزيد من حالة عدم اليقين ويؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن التوقعات.





وبحلول الساعة 3:50 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 92.38.