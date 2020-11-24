البورصة الأمريكية ترتفع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

صعدت البورصة الأمريكية خلال التعاملات اليوم الثلاثاء ، مع التطورات السياسية في الولايات المتحدة، ليربح "داو جونز" أكثر من 300 نقطة.









وصعدت "وول ستريت" لليوم الثاني مع ارتياح المستثمرين بشأن تحرك إدارة دونالد ترامب لبدء عملية انتقال السلطة.





وقالت "إميلي مورفي" رئيسة إدارة الخدمات العامة إن إدارة ترامب ستوفر الموارد الفيدرالية لانتقاله الرئيس المنتخب جو بايدن إلى السلطة.





كما تستمر التطورات الإيجابية بشأن لقاحات كورونا في دعم تفاؤل المستثمرين بأن الأزمة قاربت من الانتهاء.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1 بالمائة أو ما يعادل 304.4 نقطة، ليصل إلى مستوى 29895.7 نقطة.





وصعد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.7 بالمائة إلى 3602.9 نقطة، كما ارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 11931.4 نقطة.