تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا









يستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وكان الفريق الأحمر قد تأهل لنصف نهائي كاس مصر منذ أيام قليلة، بعد الفوز على حساب ابو قير للأسمدة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.





واستقر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الاهلي على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام الزمالك، حيث يأتي كالتالي :-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول.





خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي افشة - جونيور اجايي.



