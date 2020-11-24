موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على اللاعب الذي سيراقب أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكلف المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الدولي المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بمراقبة أشرف بن شرقي في مباراة الزمالك.

وأعطى موسيماني لاعبه ديانج تعليمات بتضييق الخناق على بن شرقى خلال لقاء الوداد، من خلال إيقاف سرعته وانطلاقاته والحد من مراوغاته التي تشكل خطورة كبيرة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والأهلي في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة المُقبلة على أرضية ملعب ستاد القاهرة.

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