الدوري الماسي يعلن جدول منافسات موسم 2021

أعلن الدوري الماسي لألعاب القوى، اليوم الثلاثاء، جدولاً مبدئياً لمنافسات موسم 2021، وسيتكون من 14 لقاء، بحيث تكون البداية في الرباط في مايو (أيار)، والختام في زوريخ في سبتمبر (أيلول).







ستستضيف الدوحة لقاء في 28 مايو أيار، وبعده ستستضيف روما أول لقاء أوروبي في الموسم في الرابع من يونيو (حزيران)، ثم يقام اللقاء التالي في أوسلو بعدها بأسبوع واحد.







وستقام لقاءات في ستوكهولم وموناكو ولندن في أول أسبوعين في يوليو (تموز).





وبعد توقف لمدة شهر واحد بسبب إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها الجديد، سيتم استئناف المنافسات في 14 أغسطس (آب) في شنغهاي.







ومن المنتظر أن تستضيف يوغين أول لقاء على الاطلاق في الدوري الماسي في 21 أغسطس (آب)، على أن يقام لقاء جديد من نوعه، سيتم الكشف عن تفاصيله لاحقاً، في اليوم التالي في الصين.







وستقام الجولة الأخيرة في أوروبا بإقامة لقاءات في لوزان وباريس وبروكسل، قبل اختتام الموسم في زوريخ في 8-9 سبتمبر (أيلول).







وقال الدوري الماسي إن هذا الجدول يبقى مبدئياً، وربما تحدث تغييرات بناء على الموقف الصحي في العالم.







وتأثر جدول منافسات موسم 2020 بجائحة كوفيد-19، مع إلغاء وتأجيل العديد من اللقاءات.