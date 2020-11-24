استئناف التصويت بجميع اللجان الانتخابية في قنا بعد إنتهاء فترة الاستراحة (صور)



فيما أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وحازم عمر نائب المحافظ على جاهزية جميع المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين غدا للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ المقرر إجراءها يوم ٢٣ و٢٤ من الشهر الجاري.



وأكد المحافظ على ان الأجهزة التنفيذية والأمنية أنهت كافة استعداداتها من حيث (التعقيم، توفير استراحات لكبار السن وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، النظافة والإنارة والتهوية، التأمين) بما يضمن سريان العملية الانتخابية دون أسي مشاكل.



وكلف الداودى رؤساء الوحدات المحلية باستمرار أعمال التطهير داخل وخارج اللجان الانتخابية قبل بدء التصويت وبعد انتهائه، لافتا الى انه تم اختيار اللجان بالأدوار الأرضية أو الأول العلوي تخفيفا على كبار السن واضاف انه تم التنسيق مع الحماية المدنية وفرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة مطافي وسيارة اسعاف بالقرب من المقرات الانتخابية.





من جانبه أشار نائب المحافظ الى انه سيتم الدفع بمجموعات شبابية من جمعية الهلال الأحمر المصري ومتطوعين من الشباب والفتيات لتنظيم دخول وخروج الناخبين والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم ودعا نائب المحافظ المواطنين على النزول والمشاركة الايجابية لاستكمال مسيرة التنمية.



وأكد أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لجميع المواطنين كما أكد على التزام الجهاز التنفيذي للمحافظة بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين.



استأنفت اللجان الانتخابية في محافظة قنا، بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا، أعمالها عقب انتهاء فترة الاستراحة التي بدأت الساعة الثالثة عصرا حتى الرابعة.ولقد شهدت اللجان الانتخابية في محافظة قنا، إقبالا محدودا من الناخبين، في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.ولقد رفعت مديرية أمن قنا، درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتأمين جولة الإعادة في انتخابات "مجلس النواب" المقرر لها اليوم الاثنين وغذا الثلاثاء.حيث تتم الاعادة بين 18 مرشحًا وهم خالد عبد الفتاح أبو بكر خلف الله، نجع حمادى، سيد أحمد فؤاد محمد أبو زيد، نجع حمادى، السيد محمد المنوفى، نجع حمادى، محمد جاب الله عبد العزيز، نجع حمادى، عبد الباسط عبد النبى، نجع حمادى، ماجد اديب فهيم عطيه، نجع حمادى.ومحمد كامل أحمد الصغير، قوص، محمد طايع سعد نصر الله، قوص، أشرف أبو الفضل أحمد عبد العاطى، قوص، جمال محمد أحمد عامر، قنا، جمال حسن محمد النجار، قنا، سعد إبراهيم حسن أبوزيد، قنا، مصطفى محمود محمد، قنا، حسام أمين محمد عيسى، أبو تشت، صلاح أبو القاسم حمادى، أبو تشت، عبد الفتاح محمد شحات، أبو تشت، خالد عبد الوهاب محمدين خلف الله، أبو تشت.واعتمدت مديرية أمن قنا، برئاسة اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، خطة الوزارة الأمنية الشاملة لتأمين المواطنين أثناء ادلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها.كما يتم تسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.فيما قام مركز شرطة نجع حمادي، بقيادة العميد عبد الحميد بدر، مأمور المركز، وقسم العلاقات الإنسانية، بإنشاء مظلات من أجل حماية المواطنين من أشعة الشمس، بالإضافة إلى التنسيق مع مجلس مدينة نجع حمادي، بتوفير مقاعد لكبار السن، وكراسي متحركة بلجان انتخابات مجلس النواب.