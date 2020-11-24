القصة الكاملة بشأن "عزيزة" مريضة داء الفيل التي تدخل الرئيس لعلاجها

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يعرف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنسانيته تجاه الغلابة، يدعمهم ويرفع معنوياتهم، حيث استجاب لاستغاثة عزيزة ربة منزل والتي تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلو جرام، عقب وفاة زوجها.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن عن عزيزة مريضة داء الفيل التي استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاجها.



عزيزة مريضة داء الفيل:

لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رعاية شعبه، حيث استجاب لاستغاثة عزيزة ربة منزل والتي تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلو جرام.



وأصيبت "عزيزة" بمرض الحُمرة أو داء الفيل قبل 6 سنوات، عقب وفاة زوجها مباشرة، إذ شعرت ببرودة في الجسم وعندما استشارة الطبيب أخبرها أنها أصيبت بجلطة جعلت أحد العروق يسحب المياه ما أدى لتضخم جسدها حتى وصل وزنها إلى 300 كيلوجرام.



مساعدة مالية:

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف مساعدة مالية فورية 10 آلاف جنيه للمواطنة "عزيزة" المصابة بداء الفيل، بسبب ظروفها المرضية والمعيشية الصعبة، مشيرًا إلى تواجد وكيل وزارة الصحة صحبة فريق طبي لمتابعة الحالة، بعد نقلها لمستشفى سرس الليان.



دعم شهري:

أما نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بتقديم دعم شهري قيمته ٢٠٠٠ جنيه، بالإضافة إلي تحمل مصروفات تعليم نجلتها إسراء التي تبلغ ٧ أعوام، وتوفير تدريب مهني لنجلها أحمد وإلحاقه بفرصة عمل.



كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي ترميم منزل عزيزة وتأثيثه كاملًا، بالإضافة إلي تقديم كل الإعانات الموسمية للسيدة عزيزة وأنجالها، موجهة في الوقت ذاته ببحث الحالات المماثلة من مرضي داء الفيل.



وكانت سيارة يرافقها الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية على رأس فريق طبي، وصلت إلى قرية كفر الدوار بالباجور، لنقل عزيزة محمد مجدي 38 سنة، إلى مستشفى سرس الليان المركزي.



وتقيم المواطنة عزيزة محمد مجدي في الباجور، التي توفي زوجها عامل اليومية فى حادث قطار، وأصيبت بعدها بجلطة وداء الفيل، وتخطى وزنها 300 كيلو، ما أدى إلى ملازمتها الدائمة للفراش.