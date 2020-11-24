القصة الكاملة بشأن "عزيزة" مريضة داء الفيل التي تدخل الرئيس لعلاجها

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
يعرف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنسانيته تجاه الغلابة، يدعمهم ويرفع معنوياتهم، حيث استجاب لاستغاثة عزيزة ربة منزل والتي تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلو جرام، عقب وفاة زوجها.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن عن عزيزة مريضة داء الفيل التي استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاجها.

عزيزة مريضة داء الفيل:
لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رعاية شعبه، حيث استجاب لاستغاثة عزيزة ربة منزل والتي تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلو جرام.

وأصيبت "عزيزة" بمرض الحُمرة أو داء الفيل قبل 6 سنوات، عقب وفاة زوجها مباشرة، إذ شعرت ببرودة في الجسم وعندما استشارة الطبيب أخبرها أنها أصيبت بجلطة جعلت أحد العروق يسحب المياه ما أدى لتضخم جسدها حتى وصل وزنها إلى 300 كيلوجرام.

مساعدة مالية:
وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف مساعدة مالية فورية 10 آلاف جنيه للمواطنة "عزيزة" المصابة بداء الفيل، بسبب ظروفها المرضية والمعيشية الصعبة، مشيرًا إلى تواجد وكيل وزارة الصحة صحبة فريق طبي لمتابعة الحالة، بعد نقلها لمستشفى سرس الليان.

دعم شهري:
أما نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بتقديم دعم شهري قيمته ٢٠٠٠ جنيه، بالإضافة إلي تحمل مصروفات تعليم نجلتها إسراء التي تبلغ ٧ أعوام، وتوفير تدريب مهني لنجلها أحمد وإلحاقه بفرصة عمل.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي ترميم منزل عزيزة وتأثيثه كاملًا، بالإضافة إلي تقديم كل الإعانات الموسمية للسيدة عزيزة وأنجالها، موجهة في الوقت ذاته ببحث الحالات المماثلة من مرضي داء الفيل.

وكانت سيارة يرافقها الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية على رأس فريق طبي، وصلت إلى قرية كفر الدوار بالباجور، لنقل عزيزة محمد مجدي 38 سنة، إلى مستشفى سرس الليان المركزي.

وتقيم المواطنة عزيزة محمد مجدي في الباجور، التي توفي زوجها عامل اليومية فى حادث قطار، وأصيبت بعدها بجلطة وداء الفيل، وتخطى وزنها 300 كيلو، ما أدى إلى ملازمتها الدائمة للفراش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

داء الفيل المواطنة عزيزه اخر الاخبار

أخبار تهمك

الأهلي يطمئن على الثلاثي المصاب بكورونا قبل نهائي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري من موسيماني للاعبي الأهلي قبل نهائي القرن

منذ نصف ساعة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

محلل بي إن سبورتس يكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل .. أسعار الدولار تسجل ارتفاعات جديدة بالبنوك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مورينيو: أوفيت بوعدي لريجيلون بعد خسارة الرهان

منذ ساعة

هاني رمزي في قناة الأهلي.. كذب ولو صدق!

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

جريزمان يفضح ليونيل ميسي على الهواء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يستغني عن جوكر زيدان السحري

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. ريهام سعيد تكشف عن سر شخصي لجماهيرها

شاهد.. زوجة مريض السمنة المفرطة توجه رسالة إلى السيسي

طبيب مريض السمنة الذي وجه السيسي بعلاجه يكشف وضعه الصحي

مريض السمنة يبكي على الهواء بعد استجابة الرئيس له

يعود للوزن الطبيعي خلال عام.. خالد جودت يكشف خطة علاج المواطن محمود المصاب بالسمنة المفرطة (فيديو)

أحمد موسى يطالب بإطلاق حملة قومية لعلاج مرضى السمنة المفرطة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

11:29 ص

عاجل.. ريال مدريد يستغني عن جوكر زيدان السحري

03:40 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

09:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»