فرمان ناري من موسيماني للاعبي الأهلي قبل نهائي القرن

قرر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لكرة القدم بنادي الأهلي تحذير لاعبيه من القيام ببعض الأمور وضرورة توخي الخذر قبل موقعة الزمالك في نهائي القرن.









وحذر موسيماني لاعبي المارد الأحمر من أي تجمعات وذلك داخل بهو فندق الإقامة خلال الفترة الحالية كواحد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.









يُذكر أن ثلاثي الأهلي وليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة مازالوا يعانوا من الإصابة بالفيروس في إنتظار مسحة غداً الأربعاء قبل نهائي القرن ضد الزمالك يوم الجمعة القادم.



