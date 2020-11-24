البابا تواضروس يلقي محاضراته في إكليريكية كنج مريوط

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك عن لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس مع صاحبا النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي. 

كما ألقى قداسته محاضرة في مادة "العهد الجديد" على طلبة الكلية الإكليريكية بالبحيرة - فرع كنج مريوط.
البابا تواضروس يلقي محاضراته في إكليريكية كنج مريوط
البابا تواضروس يلقي محاضراته في إكليريكية كنج مريوط
البابا تواضروس يلقي محاضراته في إكليريكية كنج مريوط
البابا تواضروس يلقي محاضراته في إكليريكية كنج مريوط
البابا تواضروس يلقي محاضراته في إكليريكية كنج مريوط
البابا تواضروس يلقي محاضراته في إكليريكية كنج مريوط

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