عاجل.. ريال مدريد يستغني عن جوكر زيدان السحري

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الإستغناء عن أحد اللاعبين المُميزين في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان خلال فترة الإنتقالات القادمة.


ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن إدارة ريال مدريد قررت عدم تجديد عقد لوكاس فاسكيز، وبالتالي سيرحل مجانًا بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد في يونيو/حزيران المقبل، ولم تحدث أي مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد في الموسم الجاري.


ودائماً ما كان زيدان يلجأ لفاسكيز من أجل إستغلال قدراته في أكثر من مركز أبرزها الجناح الأيمن وكذلك الظهير الأيمن مع لاعب الوسط المهاجم.

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