عاجل .. أسعار الدولار تسجل ارتفاعات جديدة بالبنوك

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:45 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
الفجر الاقتصادي
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رفعت عدد من البنوك أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة من التراجعات شهدها خلال الفترة الماضي.

 

وكان سعر الدولار شهد ارتفاعات بقيمة تتراوح بين 1 قرش إلى 2 قرشا في تعاملات الأمس الاثنين، وواصل الزيادة في تعاملات اليوم بقيمة قرشا مقارنة بالأمس.

 

وصعد الدولار في تعاملات بنوك لليوم الثاني على التوالي في بنوك كلا من البنك المصري الخليجي، وبنك مصر إيران  وبنك التعمير والإسكان  والبنك الأهلي  الكويتي والمصرف المتحد إلى مستويات 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، كما زاد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلى اليونانى ليصل إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار في بنوك البنك التجاري الدولي والإسكندرية والشركة المصرفية العربية استقرار عند  سعر 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع,

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