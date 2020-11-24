نصائح لبيع سيارتك المستعملة بأعلى سعر

هناك مجموعة من النصائح والخطوات التي يجب على مالك السيارة المستعملة معرفتها قبل بيع سيارته للحصول على أعلى سعر وتجنب الوقوع في خسائر كبيرة:





في موسم انخفاض طلبات الشراء لا تعرض سيارتك المستعملة للبيع بل انتظر لأن سعر السيارة سينخفض بصورة كبيرة ولا تحصل على السعر المطلوب.





يجب عليك تنظيف المقصورة الداخلية بشكل جيد وإزالة أي أتربة أو أوساخ من داخلها، كما يجب الحرص على تنظيف المقاعد والطبلون بشكل دقيق وجيد



عليك إصلاح تجديد سيارتك قبل عرضها للبيع واحرص على تلميع الخدوش وطلاء السارة وتلميعها بشكل جيدا لكي تحصل على السعر المطلوب.





اغسل المحرك جيدا وقم بتنظيفه من أي شوائب، وعليك تلميع المصابيح قبل البيع، عن طريق استخدام معجون الأسنان.





قم بتنظيف الإطارات والعجلات جيداً من الشوائب العالقة بهم وتلميع سيارتك المستعملة قبل البيع، وهذه الإجراءات ضرورية جدا قبل بيع سيارتك للحصول على أعلى سعر.







