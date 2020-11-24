30 لاعبا في قائمة النصر للموسم الجديد

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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تشهد قائمة فريق النصر تواجد 30 لاعب في قائمته هذا الموسم 2020/2021 استعدادا للمشاركة بدوري القسم الثاني.

وضمت القائمة الاولي لفريق النصر كلاً من، حمودة سمير ودخير محمد وكريم الضو وحازم ممدوح ومحمود حسونه وميدو العطار وأحمد مجدي كهربا واحمد داهش وحسام اشرف وأحمد بدوي حارس مرمي واسامه الليبي وبابا ابراهيم وأحمد كالوشا وأحمد حسين ومحمد اوشا وجوده ايمن وتم قيد احمد جمال حارس المرمي ضمن القائمة الثانية بعد رفعه من قائمة الفريق الموسم الماضي بسبب الإصابة .

صفقات النصر

فيما تم التعاقد مع 12 لاعب سيتم قيدهم في القائمة الثانية وهم مع حسن حسين من بهتيم وريمون مانجا من جولدي وجون مانجا من بتروجيت وعمرو شعبان من بتروجيت وحسام جلال من المنصورة وابراهيم صلاح من بتروجيت وأحمد عبادي من كفر الشيخ ومحمد بدوي من كهرباء الاسماعيلية وأحمد سعيد اوكا من ابو حماد ومصطفي تريزيجيه من كهرباء الاسماعيلية ومحمود رشاد فالكاو ورامز زيدان من نادي اف سي مصر .

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