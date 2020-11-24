30 لاعبا في قائمة النصر للموسم الجديد

صفقات النصر



فيما تم التعاقد مع 12 لاعب سيتم قيدهم في القائمة الثانية وهم مع حسن حسين من بهتيم وريمون مانجا من جولدي وجون مانجا من بتروجيت وعمرو شعبان من بتروجيت وحسام جلال من المنصورة وابراهيم صلاح من بتروجيت وأحمد عبادي من كفر الشيخ ومحمد بدوي من كهرباء الاسماعيلية وأحمد سعيد اوكا من ابو حماد ومصطفي تريزيجيه من كهرباء الاسماعيلية ومحمود رشاد فالكاو ورامز زيدان من نادي اف سي مصر .