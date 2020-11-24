تايمز: مانشستر سيتي يدرس التعاقد مع "ميسي" 10 سنوات
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:21 م
وكالات
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يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني لمدة 10 أعوام مقبلة.
قالت صحيفة ذا تايمز الإنجليزية اليوم الإثنين: "سيقدم مسؤولي السيتي
عقداً ضخماً إلى ليونيل، مبني على 3 مراحل مهمة:
المرحلة الأولى سيلعب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي
المرحلة الثانية سيختار البرغوث اللعب لأحد الأندية المملوكة للنادي
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