تايمز: مانشستر سيتي يدرس التعاقد مع "ميسي" 10 سنوات

يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني لمدة 10 أعوام مقبلة.

قالت صحيفة ذا تايمز الإنجليزية اليوم الإثنين: "سيقدم مسؤولي السيتي عقداً ضخماً إلى ليونيل، مبني على 3 مراحل مهمة:

المرحلة الأولى سيلعب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي

المرحلة الثانية سيختار البرغوث اللعب لأحد الأندية المملوكة للنادي

المرحلة الأخيرة سيكون سفيراً عالمياً لمجموعة السيتي