تايمز: مانشستر سيتي يدرس التعاقد مع "ميسي" 10 سنوات

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:21 م
ميسي
ميسي
وكالات
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يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني لمدة 10 أعوام مقبلة.

 

قالت صحيفة ذا تايمز الإنجليزية اليوم الإثنين: "سيقدم مسؤولي السيتي عقداً ضخماً إلى ليونيل، مبني على 3 مراحل مهمة:

 

المرحلة الأولى سيلعب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي

 

المرحلة الثانية سيختار البرغوث اللعب لأحد الأندية المملوكة للنادي

  

المرحلة الأخيرة سيكون سفيراً عالمياً لمجموعة السيتي

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