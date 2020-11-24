المشدد 10 سنوات لصاحب شركة أدوية قدم رشوة لمراجع الحسابات بوزارة الصحة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة رئيس إحدى شركات الادوية بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 4.5 مليون جنيه، ورد ذات المبلغ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة تقديم رشوة مقدارها 2،5 مليون لمراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان، لتسهيل الاستيلاء علي 4.5 مليون جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد هارون وهيثم الطنطاوي ك، وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.


وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "هشام.م"، وآخر سبق الحكم عليه بتقديم علي سبيل الرشوة لمراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان، لاخلاله بواجبات وظيفته شيكين والبالغ قيمتهما 2413000 مليونان وأربعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه، علي سبيل المكأفاة والرشوة بناء علي اتفاق سابق معه، وصرفهما بشخصه من حساب الشركة المملوكة لهما لدي بنك مصر فرع عباس العقاد، مقابل ارتكابه جريمة تسهيله لهما الاستيلاء علي مباغ أربعة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وسبعمائة واحد عشر جنيها وخمسة وتسعون قرشا، من أموال جهة عمله بغير حق.

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