تعطيل الدراسة غداً في كفر الشيخ بسبب الطقس

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر بجميع المراحل التعليمية( عام - فني - أزهري- جامعي ) وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية المرتقبة التي تمر بها البلاد

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة استعدت لمواجهة هطول الامطار المتوقعة حسب بيان هيئة الارصاد، خلال الـ 3 أيام المقبلة.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حالة الطوارئ، لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجها بالتدخل السريع وكسح جميع مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع، كما وجه رؤساء المدن والقرى بتسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية.

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