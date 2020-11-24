رسميا .. التليس في صفوف الجزيرة بالقسم الثاني

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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تعاقد نادي الجزيرة المطروحي برئاسة حمدي حفيظ مع أحمد التليس لاعب دكرنس لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق القيد بدوري القسم الثاني.

يذكر أن الجزيرة قد أعلن في وقت لاحق إنضمام أحمد عبد العال لاعب النصر كما تم الحصول علي توقيع مودي لاعب الاتصالات، وعبد الرحمن كاستيلو لاعب حرس الحدود، وشهاب صلاح لاعب مصر للتأمين، ومحمد عادل هجرس حارس الإعلاميين، ووليد دي ماريا لاعب المقاصة لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد .

ويسعي الفريق المطروحي للتعاقد مع أكثر من اللاعب لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الدوري في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
يذكر أن مجلس إدارة نادي الجزيرة المطروحي أعلن مسبقا تشكيل الجهاز الفني للفريق بعد تجديد الثقة في محمد سليمان المدير الفني والذي نجح في صعود الفريق المطروحي لدوري الدرجة الثانية بعد تصدر مجموعتة في دورة الترقي والتي ضمت مركز شباب الخربة، والنصر العريشي، والمصري السلومي.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من : إبراهيم صلاح مشرف عام علي الكرة، وعليوة ذاكي مدير للكرة، ومحمد سليمان مدير فني، وعنتر عطية، وإبراهيم الشايب مدرب مساعد، وحاتم فرغلي مدرب حراس مرمي، ومحمود رأفت مدير إداري، ومحمد شريف علاج طبيعي.

وقام الجزيرة بقيد 6 لاعبين في القائمة الأولي هم أحمد سمير عبدالوهاب ، وإسلام محمد محفوظ، وعبدالرحمن رجب عبدالمقصود، ومحمد جمال السيسي، ومحمد نور السيد، ومصطفى محمد رجب.

ونجح النادي في تجديد التعاقد مع 4 لاعبين وهم: حسام الدين خليل، وإسماعيل بدر، وعبدالرحمن شحاته، ومحمد بدر وسيتم قيدهم بالقائمة الإضافية للفريق.


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