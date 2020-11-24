وزارة الأوقاف تهدي عميد آداب الفيوم سلسلة كتاب "رؤية" الدينية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements


استقبل الدكتور أحمد محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، اليوم بمكتبه، الشيخ حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، حيث تم تسليم رعميد الكلية مجموعة من سلسة (رؤية) للفكر المستنير والمهداة من وزير الأوقاف للدكتور أحمد عبد السلام عميد الكلية.

وأعرب الدكتور أحمد عبد السلام، عن شكره وتقديره لوزير الأوقاف وسعادته بهذا الإهداء والذى يأتى فى إطار التعاون المشترك بين الكلية ومختلف المؤسسات الدينية لإتاحة المرجعية الصحيحة للطلاب ولمساعدتهم على معرفة كل ما يتعلق بأمور دينهم والتسامح بين مختلف الأديان انسجاما مع رسالة الإسلام العالمية التى هى رحمة للعالمين.
وتضم السلسة عشرين مؤلفا تتضمن عدد من الموضوعات أبرزها التسامح بين الأديان وقواعد الفقه، والكمال والجمال فى القرآن الكريم والمواطنة. وخلال اللقاء تم الاتفاق على قيام مديرية الاوقاف بإهداء نسخ من سلسلة "رؤية " الى مكتبات الكلية وذلك لتحصين الطلاب من الانحراف الفكرى، بالإضافة الى تنظيم ندوات دينية أون لاين بين الكلية ووزارة الأوقاف لتناول كتب السلسة وتنزيل أسطوانات مدمجة (C. D) على موقع الجامعة للقراءة والتثقيف الدينى.

ووجه وفد وزارة الأوقاف الشكر لعميد الكلية لحرصه الشديد على التعاون المثمر بين الجانبين والذى سيؤدى بدوره إلى تبادل الندوات والمحاضرات لعرض المواد العلمية الدينية من خلال مجموعة من الباحثين المتخصصين بوزارة الأوقاف لتحقيق التوأمة بين الدين ومتطلبات الحضارة الإنسانية والاحتياجات البشرية.

أخبار تهمك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

جريزمان يفضح ليونيل ميسي على الهواء

منذ ساعة و 22 دقيقة

هاني رمزي في قناة الأهلي.. كذب ولو صدق!

منذ 36 دقيقة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ يوم

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يطمئن على الثلاثي المصاب بكورونا قبل نهائي القرن

منذ ساعة و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

11:29 ص

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

09:47 ص

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

جريزمان يفضح ليونيل ميسي على الهواء

01:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»