وزارة الأوقاف تهدي عميد آداب الفيوم سلسلة كتاب "رؤية" الدينية

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استقبل الدكتور أحمد محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، اليوم بمكتبه، الشيخ حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، حيث تم تسليم رعميد الكلية مجموعة من سلسة (رؤية) للفكر المستنير والمهداة من وزير الأوقاف للدكتور أحمد عبد السلام عميد الكلية.



وأعرب الدكتور أحمد عبد السلام، عن شكره وتقديره لوزير الأوقاف وسعادته بهذا الإهداء والذى يأتى فى إطار التعاون المشترك بين الكلية ومختلف المؤسسات الدينية لإتاحة المرجعية الصحيحة للطلاب ولمساعدتهم على معرفة كل ما يتعلق بأمور دينهم والتسامح بين مختلف الأديان انسجاما مع رسالة الإسلام العالمية التى هى رحمة للعالمين.

وتضم السلسة عشرين مؤلفا تتضمن عدد من الموضوعات أبرزها التسامح بين الأديان وقواعد الفقه، والكمال والجمال فى القرآن الكريم والمواطنة. وخلال اللقاء تم الاتفاق على قيام مديرية الاوقاف بإهداء نسخ من سلسلة "رؤية " الى مكتبات الكلية وذلك لتحصين الطلاب من الانحراف الفكرى، بالإضافة الى تنظيم ندوات دينية أون لاين بين الكلية ووزارة الأوقاف لتناول كتب السلسة وتنزيل أسطوانات مدمجة (C. D) على موقع الجامعة للقراءة والتثقيف الدينى.



ووجه وفد وزارة الأوقاف الشكر لعميد الكلية لحرصه الشديد على التعاون المثمر بين الجانبين والذى سيؤدى بدوره إلى تبادل الندوات والمحاضرات لعرض المواد العلمية الدينية من خلال مجموعة من الباحثين المتخصصين بوزارة الأوقاف لتحقيق التوأمة بين الدين ومتطلبات الحضارة الإنسانية والاحتياجات البشرية.

