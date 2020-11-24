محافظ بورسعيد: مستشفى ٣٠ يونيو صرح طبي جديدة وإضافة للمنظومة الصحية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن مستشفى ٣٠ يونيو ستعد نقلة كبيرة لمنظومة الصحة بمنطقة الجنوب، مشيرا إلى أن المستشفى يقع في نقطة التقاء بين 4 محافظات وهى بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما تشغيل هذه المستشفى ليقدم الخدمة الطبية الأهالى منطقة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال كل الحوادث، حيث إنه سيخدم أيضا محور 30 يونيو.

واضاف بان مايجري بالمستشفي يعد انجازا بعد ان توقف العمل بها لأكثر من 18 عاما، والان اصبحت احدي الصروح الطبية واول مستشفي علي محور ٣٠ يونيو

مشيرا إلى أنه تم مراعاة كافة معايير الجودة في التنفيذ، وفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر للسيد للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية علي اختيار محافظة بورسعيد لتطبيق المنظومة فى بورسعيد، وقدم الشكر للدكتورة لوزيرة الصحة على متابعتها المستمرة، حيث شهدت المحافظة طفرة كبيرة فى المستوى الطبى والرعاية الصحية للمواطن بالإضافة للطفرة التى شهدتها المحافظة فى حجم العمليات وتنوعها ضمن منظومة التامين الصحي الشامل.


وتبلغ المساحة الكلية لمستشفى ٣٠ يونيو ٦١٠٠ م٢، وتتكون من 3 أدوار، الدور الأرضي مساحته 2650 مترا مربعا، ويضم: جناح العلاج الطبيعي، المعمل، الطوارئ، التعقيم، المشرحة، الأشعة، المطبخ، المغسلة، وغرفة الغازات، بينما يضم الطابق الثاني المقام بنفس مساحة الدور الأول: 10 غرف إقامة للمرضى بها 20 سريرا، وجناح غسيل كلوي و2 عناية مركزة، وحجرة عزل، كما يضم الدور حضانات، عيادات أسنان، 11 عيادة مختلفة التخصصات، صيدليتين، وجناح الإدارة.
بينما تبلغ مساحة الدور الثاني 2237 متر مربع ويضم: جناح العمليات المكون من 3 غرف عمليات وغرفتين إفاقة بها 6 أسرة وغرفة تخدير بها سريرين وغرفة ما قبل الولادة وغرفتين للولادة الطبيعية، كما يضم الدور جناح العناية المركزة المكون من 7 أسرة وحجرة عزل، وجناح إقامة المرضي وبها 13 غرفة تضم 26 سريرا، وجناح إقامة الأطباء وسكن للتمريض.
محافظ بورسعيد: مستشفى ٣٠ يونيو صرح طبي جديدة وإضافة للمنظومة الصحية
محافظ بورسعيد: مستشفى ٣٠ يونيو صرح طبي جديدة وإضافة للمنظومة الصحية
محافظ بورسعيد: مستشفى ٣٠ يونيو صرح طبي جديدة وإضافة للمنظومة الصحية
محافظ بورسعيد: مستشفى ٣٠ يونيو صرح طبي جديدة وإضافة للمنظومة الصحية
محافظ بورسعيد: مستشفى ٣٠ يونيو صرح طبي جديدة وإضافة للمنظومة الصحية
محافظ بورسعيد: مستشفى ٣٠ يونيو صرح طبي جديدة وإضافة للمنظومة الصحية
محافظ بورسعيد: مستشفى ٣٠ يونيو صرح طبي جديدة وإضافة للمنظومة الصحية
محافظ بورسعيد: مستشفى ٣٠ يونيو صرح طبي جديدة وإضافة للمنظومة الصحية
محافظ بورسعيد: مستشفى ٣٠ يونيو صرح طبي جديدة وإضافة للمنظومة الصحية
محافظ بورسعيد: مستشفى ٣٠ يونيو صرح طبي جديدة وإضافة للمنظومة الصحية

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