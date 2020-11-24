موسيماني في نهائي القرن.. 10 ألقاب لا تكفي
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:20 م
الفجر الرياضي
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يخوض بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي نهائي القرن ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل في المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا بحثًا عن اللقب الحادي عشر في تاريخه التدريبي والتاسع للقلعة الحمراء على مستوى دوري الأبطال.
وتوج موسيماني مع صن داونز الجنوب إفريقي قبل قدومه إلى الأهلي بـ8 ألقاب محلية ولقبين قاريين هما دوري أبطال إفريقيا 2016 على حساب الزمالك والسوبر الإفريقي 2017.
وحقق موسيماني مع صن داونز 5 ألقاب بطولة دوري جنوب إفريقيا وبطولة الكأس وبطولة كأس نيد بنك وامتاز معه الفريق بالشكل الهجومي وهو الأسلوب المتوقع أن يلعب به مباراة القمة ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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