روسيا: لقاح "سبوتنيك" المضاد لكورونا فعال بنسبة 95 بالمئة

أكدت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 95 بالمئة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد حققت تجارب لقاح سبوتينك الروسي، نتائج مبهرة، وصلت فعاليته بنسبة 92٪ في الحماية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث تنتج مئات الآلاف من الجرعات هذا الشهر.

وصلت فعالية لقاح سبوتينك-في الروسي بنسبة 92٪ في حماية الناس من فيروس كوفيد-19، وفقًا لنتائج التجارب المؤقتة، حسب صندوق الثروة السيادية الروسي.

وتستمر التجربة الروسية لمدة ستة أشهر أخرى، وسيتم نشر بيانات التجربة أيضًا في مجلة طبية دولية رائدة "تمت تجربة المرحلة الثالثة من اللقاح على 40 ألف متطوع في 29 عيادة في موسكو، مع حصول 25٪ منهم على جرعة الدواء الوهمي.