عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لإصابته بفيروس كورونا المستجد الذي سجل الإصابة السادسة بين لاعبي المارد الأحمر.


وعلم الفجر الرياضي أن المسحة التي خضع لها أحمد رمضان بيكهام المنضم حديثاً للقلعة الحمراء قادماً من وادي دجلة أثبتت إصابته بفيروس كورونا.


ومن المقرر أن يخضع اللاعب للبروتوكول العلاج من أجل التعافي وتطبيق العزل المنزلي حتى يتمكن من العودة لتدريبات فريقه الجديد.

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