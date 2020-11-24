الطالع الفلكى الثّلاثَاء 24/11/2020..إيزِيس مُبَارَكَة!









*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الخامسة و4 دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ودَخَلَ الحُوت فى الخامسة و25 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.





اليوم 15 هاتُور قبطى ، 24 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 9 رَبيعٍ الثّانى ، إيزيس تفقد زوجها آزْورَاء/أوزريس بانتقاله للغرب، وَضْع أساس لبناء اليوم مكروهٌ بشدّة فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -تِعَرّضِى نَفْسِكْ للخطرعشانِى؟ (أنا رُوحِى فداك) - ربّنَا مَيِحْرِمْنِيش مِنّك.(نُور الشريف من فيلم العار-1982)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ،ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة الغَفْر لتدخل منزلة الزّبَانَا وهُما نجمان مُتباعدان فى الشمال والجنوب عند العرب هُما يدا العقرب يُدافع بهما عن نفسه ، ويصوّرهما البعض على هيئة كفّتىْ الميزان لوقوعهما فى كوكبة برج الميزان رغم أننا الآن هنديّاً فى العقرب ، والزّبن يعنى الدّفع لتدافع مياه الأمطار فى منطقة تجمّع الماء بعد هطول الأمطار، تستمر فيه زراعة القمح و الشعير و الخضار والبقول ويُمنع سقاية أشجار الفواكه التى تتساقط أوراقها بسبب الشتاء كالعنب والرّمان إذا كانت الأرض طينيّة ويُقلل سقيها إذا كانت رمليّة ، يستمر البحث عن نبات الفقع المُنشّط الجنسى مُشابه للفت غالى الثمن، ويُنهى عن شرب الماء قبل النوم بسبب قلة التعرّق حتى لاتتأذّى المثانة من حبس البول أثناء النّوم.





تذكر رسائل بعض المُنجّمين عن تلك المنزلة أنّها مُناسِبَة للإتصال بالملوك والوُجَهَاء والكُبَرَاء والتواصل معهم ومواجهة الخصوم والأعداء دون رهبة لكن السفر فيه مذموم ،كما أن المنزلة تُشجّع على الزواج وأداء الواجبات الزوجيّة بما أنها فى كوكبة العقرب المسئول عن المعارك خلف الأبواب المُغلقة، المولودة الأنثى لتلك المنزلة تكون ذات طاقة مُرتفعة (طاقة العقرب خلف الأبواب المُغلقة) أما الذكر المولود فى هذه المنزلة فيكون سعيداً ومُتديّناً بمشيئة الله تَعَالى.





تقول العَرَبْ (إذا طلعت الزّبَانَا فاطلب مايكفيك زمانا ،واستعد لشتائك ولاتُوانا،فقد أحدثت لك ذى عِيَالٍ شَانَا ولكل ذى ماشِيَةٍ هَوَانَا ،فاجمع لأهلك ولا توَانَا) و المقصد أن هجوم الشتاء قد يُشغل صاحب العيال عن تدبر مصلحة عياله ويُشغل صاحب المواشى عن تدبر مصلحة ماشيته.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*(مهرجَان مَصَابِيح الأيّام السّبْعَة - فى الثقافة الفرعونيّة القديمة)

اليوم يبدأ مهرجان النّور ومصابيح الأيام السّبعة فى الحضارة الفرعونية المصرية القديمة والمُشابِه لمهرجان ديفالى ضياء الهندى ،فى هذا اليوم تحديداً نشبت المعركة الفاصلة بين آزُو- راء (الإسم الأقدم والأصَحّ لأوزوريس) و بين مُمَثل قوى الظلام والشر سِتْ على أرض سَاييس (صان الحجر حالياً والتى إنتقل لها الفراعنة بعد طرد الأثيوبيين) إنتهت المعركة بتمزيق آزورَاء إلى أشلاء ، لتقوم آو- سِتْ /إيزيس فيما بعد بالبحث عن أشلائه لإعادة تجميع جسده المُمزق بين أماكن مختلفة على أرض مصر، تتشابه معركة اوزريس بمصر مع معركة تمّوز الذى قتله نرغال ووزع أشلاءه على أرض بابل وقامت زوجة تمّوز-عشتار بجمع تلك الأشلاء، ومثل مهرجان ديفالى ضِيَاء الهندى يقوم المصريون بإشعال المصابيح المشتعلة بالزيت لمساعدة قوى النور ضد قوى الظلام ولمدة سبعة أيام فى كل مكان من أرض مصر ولمساعدة إيزيس على فتح البوابة بين عالمنا الملموس الدنيوى وبين آمينيتى/الجنّة وهى أرض تقبع فى مكانٍ ما خارج المكان والزمان كما نعرفهم بقوانينا وهناك توجد قاعة آكاش أوأرض السّجلات أو صالة المحفوظات حيث يتم الإحتفاظ بسجلات أفعال كل مخلوق على وجه الأرض، وحيث يوجد آزورَاء فى إنتظار إجتماعه مع زوجته إيزيس أوعمل إتصال بين عالمه وعالمها ، قام الرّومان بتكريس نفس المُناسبة ولكن لساتورن-زحل/الشر فى معركته ضد جوبيتر المشترى/الخير، وسُمّى مهرجان ساتورن زحل ساتورانيا ويتم الإحتفال به لمدة سبعة أيام.

*القوّة العظيمة تعنى

(سِخْمِتْ سِخْ-إم) هو يوم مُخصّص فى ثقافة قدماء المصرين فى 24 نوفمبر للإحتفال بقوّة الأنثى، يُرمزلها بأنثى الأسد المُقاتلة والمسئولة أيضاً عن التداوى والعلاج فى مصر العليا/صعيد مصر ، تدافع عن زوجها وأسرتها بكل شراسة و رُبّما تم تخصيص هذا اليوم تسجيلاً لبطولات إيزيس-عشتاربعد مقتل زوجها أوزريس/تمّوز أوللزوجة التى تقف بجانب زوجها فى لحظات ضعفه أو إنكساره ، القوّة العظيمة لقب نالته الملكة إيا-حُتِبْ زوجة سُقنن رع والتى دفعت بزوجها وابنها كامس لأرض المعركة لطرد الهكسوس ونجح إبنها الأصغر أحمس فى طردهم.





*من يُوتيُوب مُوسيقى تروى المعركة من تأليف اليابانى "شنسوكى كيكوشى"

DBZ Movie 8 BGM Part 3





*إبنة مصر العُليَا مولودة

15 هاتُور يوم المعركة الفاصلة وعيد الأثنى المُقاتلة فى ثقافة قدماء المصريين و أول يوم من منزلة الزّبانا العربيّة هى النجمة الجميلة ميرفت أمين فكل عام وهِىَ بألف خير، هذه هى الأسماء المُساوِيَة للقِيَم الحسابيّة لإسم ميرفت أمين و ميرفت محمد مصطفى أمين والذى كان فى المرتيْن يحمل أسماء عن الأنثى القويّة ، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(إسم المدينة الذّهبيّة)،(شِعَار السّلام)، (إيروس الحبّ)،(سُوق اللؤلؤ)،(الأكثر جمالاً)،(ملكة جمال مُبَارَكَة)،(بحيرة النّار)، (سِرّى للغاية)،(شكراً لكما أبى وأمّى)،(فَرَسْ أبيض يَسُرّ الناظرين).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إن كنت تتوق لِعَرض الزواج على شخصية أنت مُعجب بها منذ زمن فقد حان الوقت المُناسب لتلقى الردّ النهائى ، فالبركة الآن أو اللعنة للأبد.





برج الثور: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه يحتوى على قدر من العجرفة ، إحترس من ألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى الثروة.





برج الجوزاء: مشاكل النّوم إن وُجِدَتْ قد يكون سببها توتّرك وعدم إستقرارك النّفسى، إحرص على تأدية فروضك الدّينيّة دون تقصير.





برج السّرطان: توفير قرش فى اليوم الأبيض هو غالباً وسيلة لنوم هادئ لبقيّة الشهر فاحترس من نفقات غير ضروريّة.





برج الأسد: إستعادة الآمال المفقودة بما فيها العاطفية أوالوظيفيّة أو صفقة تجاريّة فقدت الأمل فيها وارد ، أوعلى الأقل عثورك على البديل ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: وجود شخصين يستلزم وجود وجهتىْ نظر مختلفتيْن بخصوص موضوعٍ ما فحتى الفاكهة مختلفة ولها نفس الأسم ، هذا سبباً كافياً للزعل.





برج الميزان: الخشونة مع الآخرين غير مطلوبة لكن الصرامة والحزم مطلوبيْن بعض الأحيان لضمان سير العمل بسلاسة، لا تكن ليّناً فتُعصر ولاصلباً فتُكسر.





برج العقرب: أحد المعارف قد يرفض مساعدتك ، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك و معرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.





برج القوس: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.





برج الجدى: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الدّلو: إبتعد عن تلبية دعوات لأشخاص ليسو فوق مستوى الشبهات ، إن لم تحرق ثيابك فسوف تجد الريح الخبيثة ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الحوت: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.



