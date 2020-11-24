رابط الهيئة الوطنية للاستعلام عن لجنتك الانتخابية في جولة إعادة انتخابات النواب 2020





ننشر لكم رابط الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن لجنتك الانتخابية في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2020 بمرحلتها الأولى، بعدما ازداد البحث عليها في الأونة الاخيرة من جانب المواطنين لمعرفة مقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات احترازية مشددة وضعتها الدولة للحفاظ على سلامة الناخبين من فيروس كورونا المستجد.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة في مجلس النواب 2020 بمرحلتها الأولى في 14 محافظة وهم “الجيزة وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا وبني سويف والأقصر والفيوم والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح”، يومى الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر 2020.





وعن خطوات الإستعلام عن اللجنة الإنتخابية ومعرفة رابط الهيئة الوطنية للانتخابات إليكم التالي:

- الدخول لموقع الهيئة الوطنية للإنتخابات ( اضغط هنا ).

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة بطريقة صحيحة.

- أو من خلال الإتصال على الرقم المختصر للخط الساخن 141 للإستعلام عن رقم لجنتك.

- أو إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151.



