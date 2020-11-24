السيطرة على مشاجرة بين طرفين بالخانكة

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سيطرت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، على مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والحجارة، شهدتها عزبة جورجي بقرية سرياقوس بالخانكة، بسبب المنافسة على بيع الألبان، وجرى ضبط الأطراف المتشاجرة، وتعيين الحراسات اللازمة، لمتابعة الحالة الأمنية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز الخانكة، بحدوث مشاجرة بناحية عزبة جورجي بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة.



انتقل اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، وتبين من التحريات التي باشرها العميد خالد محمدي رئيس المباحث الجنائية، حدوث المشاجرة بين طرف أول عائلة سيف الدين وهم "ع.ز.غ" 41 عامًا، تاجر عقارات، و"ر.ج.ب" 50 عامًا مزارع، وشقيقه "ض.س.ع " 55 عامًا، مزارع، ونجل شقيقهم "م.س.ع.ن " 48 عامًا، تاجر ألبان، وشقيقه "ع.س.ي.غ" 50 عامًا، بائع ونجل الرابع "م.م.ي" 22 عامًا، و"م.ن.ت" 24 عامًا، عامل بمستشفى دار الفؤاد.



وطرف ثان عائلة عطا، وهم "م.ن.ت" 38 عامًا، صاحب مدرسة سرياقوس، و"م.ن.ت" 54 عامًا، سائق، و"س.ي.ب" 56 عامًا، سائق، و"س.ي.س" 40 عامًا، " عامل، وحفيد التاسع، و"ب.ب.ي" 24 عامًا، بائع ألبان، و"ح.س.ي" 43 عامًا حداد كريستال.



وذلك لعمل الطرفان بتجارة الألبان وامتلاك كل منهم لمعمل تصنيع بذات الشارع محل الواقعة، ووجود خلافات بينهم بسبب المنافسة على البيع، تفاقمت لدى اكتشاف الطرف الثاني ترك أحد العملاء لهم، والتعامل مع الطرف الأول، على أثر ذلك حدثت بينهم مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهم على الآخر بالضرب وإلقاء قطع حجرية وزجاجات مياه فارغة.



تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم عدد 4 عصا "شوم"، وعدد 4 سلاح أبيض سكين، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.