بحضور رئيس جامعة المنيا.. مجلس "شئون البيئة" يكرم الوكلاء السابقين

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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اجتمع الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأعضاء مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من وكلاء الكليات في اجتماعه الدوري رقم (45)، الذي عُقد بالقاعة الصغرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالحرم الجامعي، والذي تم خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع في القطاع وبحث سبيل تطويرها.

وقد وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة على اختيار الأستاذ الدكتور إيهاب رفعت توفيق وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منسقًا عامًا لمشروع القوافل البيئية المتكاملة التي ينظمها القطاع والجامعة للقري الأولى بالرعاية بالمحافظة، إلى جانب إقرار الخطة الزمنية لاستئناف القوافل البيئية المتكاملة للجامعة خلال العام الدراسي 2020-2021م، والتي تضم 10 قوافل متكاملة لقرى ومراكز محافظة المنيا، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تنظيم "أسبوع بيئي" على مستوى الكليات خلال شهر ديسمبر 2020.

وعلى هامش الاجتماع، كرم رئيس الجامعة ونائبه، وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابقين ممن بلغوا السن القانونية.

وأثنى رئيس الجامعة على مجهودات وكلاء شئون خدمة المجتمع وما قدموه للقطاع من عمل دؤوب، وكذلك ثمن مجهودات الدكتور محمد جلال وتعاونه المثمر بينه وبين وكلاء شئون البيئة ورؤيته الفنية والجمالية التي أضافت للقطاع طابعًا مميزًا.

ومن جانبه قدم الدكتور "محمد جلال" شكره وتقديره لوكلاء البيئة وللمكرمين، مؤكدًا أن ثمرة أي نجاح حققه القطاع كان بدعم كبير وبرؤى واسعة من رئيس الجامعة ومن التعاون البناء والمجهودات التي بُذلت في شتى النواحي كي يقوم قطاع البيئة بدوره على الوجه المناسب والأكمل.

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