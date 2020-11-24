ضبط 770 كيلو جبن موتزاريلا منتهية الصلاحية قبل بيعها للمطاعم بالأقصر "صور"

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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تواصل مديرية تموين الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، شن حملاتها المستمرة لملاحقة الغش التجاري، وبيع السلع المنتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة المواطنين.

ووردت معلومات لمديرية التموين بإعداد إحدى مخازن الأجبان، لكمية من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، لتوزيعها على المطاعم، مما يعد اضرارًا بصحة المواطنين.
وبتشكيل لجنة لجنة بقيادة المهندس عبد الرازق الصافي مدير الرقابة التموينية والساده مفتشي الرقابة التموينية، حيث تم ضبط 770.400 كيلو جرام جبن مطبوخ وجبنة موتزاريلا منتهية الصلاحية قبل البيع للمطاعم والإضرار بصحة المواطنين.
تم تشكيل وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر القضائي اللازم وجارى العرض على النيابة العامة..
ضبط 770 كيلو جبن موتزاريلا منتهية الصلاحية قبل بيعها للمطاعم بالأقصر "صور"
ضبط 770 كيلو جبن موتزاريلا منتهية الصلاحية قبل بيعها للمطاعم بالأقصر "صور"
ضبط 770 كيلو جبن موتزاريلا منتهية الصلاحية قبل بيعها للمطاعم بالأقصر "صور"
ضبط 770 كيلو جبن موتزاريلا منتهية الصلاحية قبل بيعها للمطاعم بالأقصر "صور"
ضبط 770 كيلو جبن موتزاريلا منتهية الصلاحية قبل بيعها للمطاعم بالأقصر "صور"
ضبط 770 كيلو جبن موتزاريلا منتهية الصلاحية قبل بيعها للمطاعم بالأقصر "صور"

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