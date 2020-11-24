فرج عامر: مواجهة تحديات الأمطار بالإسكندرية يتطلب وضع حلول من خارج الصندوق

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب السكندرى بالبرلمان، أن أزمة غرق محافظة الإسكندرية أصبح مسلسلًا يتكرر سنويًا مع قدوم وطوال فصل الشتاء، مشيرًا إلي أن جميع الحلول التقليدية أصبحت فاشلة لمواجهة هذه الأزمة التى أصبحت تمثل صداعًا مزمنًا لدى سكان الثغر.

وطالب " عامر " فى بيان له أصدره، اليوم، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التفكير بكل جدية من خلال وضع اقتراحات وحلول من خارج الصندوق بعد فشل جميع الاقتراحات والحلول على مدار السنوات الطويلة الماضية، مطالبًا بالبدء الفورى فى تنفيذ التكليفات الصادرة عن الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة تحديات وجهود التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية وفى مقدمتها وضع تصور متكامل الأبعاد حول كيفية رفع كفاءة شبكة الصرف الصحيّ والأمطار في الإسكندرية، بحيث يراعي أن هناك زيادة في كثافة وحجم المياه الناتجة عن الأمطار، وضرورة إيجاد حلول فورية والبدء في تنفيذها.

وتابع النائب، مع مراعاة حصر التجمعات العشوائية بالمحافظة، والتي لا تغطيها شبكة الصرف الصحي وشهدت حدوث مشكلة كبيرة بها مع هطول الأمطار خلال الأيام الماضية إضافة الى وضع مقترحات فورية للتعامل مع هذه المناطق أو التجمعات خلال فترات الطقس السيئ لتنفيذها بشكل عاجل وتأكيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة ستقوم بتوفير الاعتمادات.المالية المطلوبة لتنفيذ أية مشروعات عاجلة وتخصيص 300 مليون جنيه فورا للبدء فى تنفيذ هذه الاعمال

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