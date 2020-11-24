مانشستر سيتي يرفض صفقة ليونيل ميسي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:02 ص
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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رفض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فكرة التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة في الصيف المقبل، في ظل الأنباء التي تربط الأرجنتيني بالانضمام إلى السيتزينز بعد نهاية عقده مع البارسا.

 

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المعلومات الواردة من إنجلترا تستبعد احتمالية انضمام ميسي إلى صفوف السيتي، وهو ما أكدته صحفية في شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

 

وقالت سيمرا هانتر الصحفية بشبكة "سكاي": "أعرف من أشخاص قريبين من العملية أن السيتي لن يقدم عرضًا لشراء ميسي حسب المعلومات التي لدي اليوم، فهذا الباب مغلق".

 

وأوضحت الأسباب التي ستدفع السيتي لاستبعاد التعاقد مع ميسي، قائلة: "السيتي له سببان لهذا، وهما العمر (33 عامًا) والنفقات المالية".

 

وختمت "رغم أن ميسي لن يكلف النادي كثيرًا في عملية ضمه لأنه سيكون لاعبًا حرًا، إلا أن لديه راتبًا هائلاً، يبلغ حوالي 100 مليون يورو سنويًا، وسيكون عبئًا ماليًا كبيرًا على أي نادٍ، خاصة وأننا وسط جائحة كورونا العالمية".

 

 

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