مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.29% خلال تعاملات جلسة اليوم

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحاً 4.17 نقطة ليصل إلى مستوى 1464.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 442.3 ألف دينار بحريني.







