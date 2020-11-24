مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.29% خلال تعاملات جلسة اليوم
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحاً 4.17 نقطة ليصل إلى مستوى 1464.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 442.3 ألف دينار بحريني.
وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع الصناعة بنسبة نمو 14.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.09%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.61% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.90%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.57%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.64% ، كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.50% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا