تعرف على مبارايات الزمالك في الدوري الجديد

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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أُسدل الستار على قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز، التي أجراها مسؤولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين.


مباريات الزمالك في الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري
وأسفرت القرعة عن مواجهات صعبة للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في مستهل مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


ويواجه الزمالك المقاولون العرب في افتتاحية مباريات الأبيض في البطولة المحلية، وبعدها يلتقي بفريق بيراميدز حيث جاءت مباريات الفارس الأبيض كالآتي:-


الجولة الأولى.. المقاولون العرب ضد الزمالك
الجولة الثانية .. الزمالك ضد بيراميدز
الجولة الثالثة.. سموحة ضد بيراميدز
الجولة الرابعة.. الزمالك ضد الأهلي
الجولة الخامسة.. الزمالك ضد إنبى
الجولة السادسة.. الزمالك ضد طلائع الجيش
الجولة السابعة.. الزمالك أمام المصري البورسعيدي
الجولة الثامنة.. الزمالك ضد الجونة
الجولة التاسعة.. الزمالك ضد أسوان
الجولة العاشرة.. الزمالك ضد مصر للمقاصة
الجولة الحادية عشر.. غزل المحلة ضد الزمالك
الجولة الثانية عشر.. الزمالك ضد الاتحاد السكندري
الجولة الثالثة عشر.. الزمالك ضد الإسماعيلي
الجولة الرابعة عشر.. الزمالك أمام وادى دجلة
الجولة الخامسة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا
الجولة السادسة عشر.. الزمالك ضد الإنتاج الحربي
الجولة السابعة عشر.. الزمالك البنك الأهلي.

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