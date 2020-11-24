فارس أحمد يتأهل لبطولة الجمهورية للكاراتية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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أقيمت مساء السبت، بطولة منطقة الجيزة للكاراتيه تحت 17 سنة، بالصالة المغطاة بنادي 6 أكتوبر، المؤهلة لبطولة الجمهورية.

وصعد اللاعب فارس احمد إلي بطولة الجمهورية تحت قيادة الكابتن علي رأفت.

وأبدى فارس احمد شلبي لاعب الكاراتيه بالنادي سعادته بالإنجاز الذي حققه بعد فوزه بمركز ثالث والتأهل لبطولة الجمهورية، مؤكدا أنه يحلم بتمثيل مصر في بطولة العالم.

وأشار فارس إلى أنه سيشارك في بطولة الجمهورية، متمنياً أن يحقق  البطولة.

واختتم فارس احمد شلبي لاعب الكاراتيه تصريحاته بالتأكيد علي أن مصر من أفضل الدول على مستوى إفريقيا والعالم في منافسات الكاراتيه ولديها الكثير من أبطال العالم.

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