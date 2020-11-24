ميلان يسعى لضم نجم ريال مدريد

فتح مسئولو نادي ميلان الإيطالي، ملف التعاقد مع فرانسيسكو إيسكو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني من جديد.

يأتي ذلك في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن ريال مدريد، الخبر الذي أذاعته وسائل الأنباء الإسبانية، والتي أكدت أن إيسكو طالب بالرحيل عن الملكي، وأصبح خروجه مسألة وقت لحين وصول عرض مميز.









إيسكو خرج من حسابات زيدان مدرب ريال مدريد، في مناسبات كثيرة، وهو ما دفع اللاعب للرحيل.









وقام مسئولو ميلان بفتح خطوط التواصل مع النادي الإسباني من أجل معرفة طلباته لرحيل صاحب الـ 28 عامًا، ليطلب الملكي 70 مليون يورو لبيعه، معبرين عن ترحيبهم بفكرة رحيله.









وأشارت تقارير صحفية إلى أن النادي الإيطالي يرى أن المبلغ المطلوب كبير، ولكنه قد يوافق على دفع 40 إلى 50 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات إيسكو.









جدير بالذكر أن إيسكو يعيش فترة لا يحسد عليها في ريال مدريد تحت قيادة زيدان خلال الموسم الجاري، بسبب قلة المشاركة وتراجع الأداء.









ويدرك صاحب الـ28 عامًا مدى صعوبة الحصول على فرصة المشاركة بانتظام في مباريات الميرنغي تحت قيادة زيدان ولذلك يفضل الخروج.