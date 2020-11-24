موسيماني يدرس تغيير أماكن الشحات وأجايي في مباراة الزمالك

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، يدرس تغيير أماكن حسين الشحات وجونيور أجايي، في مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وأشار ميدو من خلال برنامجه أوضة اللبس عبر قناة النهار، إلى أنه وفقًا لمعلومة لديه، فإن موسيماني يدرس الدفع بحسين الشحات في الجهة اليسرى وأجايي في الجهة اليمنى.









ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.



