فاركو يدعم صفوفه بلاعب المصرى البورسعيدى

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements
نجح مجلس إدارة فاركو فى الحصول على توقيع عبدالناصر محمد الشهير بـ "دى ماريا" ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثانى.

"دى ماريا" صاحب ال٢٤ عاما إنضم للمصرى البورسعيدى قادما من البدارى ٣ مواسم قبل أن ينتقل لفاركو ويجيد فى مركز الوسط المهاجم.
وأنهى فاركو الموسم الماضى بالمركز الثانى خلف غزل المحلة وظل منافسا على بطاقة الصعود للممتاز حتى الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة.

ويتكون الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى فاركو من : أحمد عاشور "مدير فني" ، هاني سامي "مدرب عام" ، كيمو أبو سمرة "مدرب" ، أحمد خطاب "مدرب" ، سمير عاشور "مدرب حراس" ، عادل الفلكي "مدير إداري" ، حسن جمعه "مدير شئون اللاعبين" ، محمد حسن تيتو "إداري" ، مجدي وهبي "طبيب" ، محمد حمدي "أخصائي" ، محمد الجزار "مدلك"، عاطف حنفي "مدير كرة" .

ويلاقى فاركو على ستاد حرس الحدود ضيفه الرجاء المطروحى عصر المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الوضع يزداد خطورة.. تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو كان يتجه لإشراك عبدالغني في الجهة اليمنى أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ نصف ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

الحقيقة الكاملة بشأن إظلام الأرض 3 أيام في ديسمبر المقبل

منذ يوم

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

08:02 ص

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

11:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»