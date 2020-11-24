فاركو يدعم صفوفه بلاعب المصرى البورسعيدى



"دى ماريا" صاحب ال٢٤ عاما إنضم للمصرى البورسعيدى قادما من البدارى ٣ مواسم قبل أن ينتقل لفاركو ويجيد فى مركز الوسط المهاجم.

وأنهى فاركو الموسم الماضى بالمركز الثانى خلف غزل المحلة وظل منافسا على بطاقة الصعود للممتاز حتى الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة.



ويتكون الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى فاركو من : أحمد عاشور "مدير فني" ، هاني سامي "مدرب عام" ، كيمو أبو سمرة "مدرب" ، أحمد خطاب "مدرب" ، سمير عاشور "مدرب حراس" ، عادل الفلكي "مدير إداري" ، حسن جمعه "مدير شئون اللاعبين" ، محمد حسن تيتو "إداري" ، مجدي وهبي "طبيب" ، محمد حمدي "أخصائي" ، محمد الجزار "مدلك"، عاطف حنفي "مدير كرة" .



ويلاقى فاركو على ستاد حرس الحدود ضيفه الرجاء المطروحى عصر المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى.

نجح مجلس إدارة فاركو فى الحصول على توقيع عبدالناصر محمد الشهير بـ "دى ماريا" ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثانى.