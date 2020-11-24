قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في اليمن

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:55 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 مدنيين وإصابة 7  آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في محافظة الحديدة غربي اليمن.

 

واندلعت اشتباكات، بين الحوثيين والقوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

 

وقصف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، مخازن أسلحة وذخائر حوثية شرق صنعاء.

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