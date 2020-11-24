تصريح مثير من ترامب بشأن نقل السلطة إلى بايدن

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:34 ص
ترامب
ترامب
وكالات
Advertisements

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على القرار الذي اتخذته إدارة الشؤون العامة (GSA )، بشأن بدء عملية نقل السلطة إلى جوزيف بايدن.

 

وقال ترامب، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على موقع تويتر: "لا يعني أني موافق على نتائج الانتخابات"، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته: "ما علاقة السماح الذي منحته إدارة الشؤون العامة للعمل التمهيدي مع الديمقراطيين، بالاستمرار في متابعة قضايانا في المحاكم المختلفة حول ما سيتم اعتباره أكثر الانتخابات فسادا في التاريخ السياسي الأمريكي؟ نحن نتحرك بأقصى سرعة".

 

وذكرت شبكة CNN، أمس الاثنين، أن GSA أبلغت بايدن باستعدادها لبدء إجراءات تسليم الرئاسة في البلاد.

 

وقد أوصى ترامب، إميلي مورفي رئيسة GSA، وكذلك أعضاء إدارته بـ "القيام بما هو ضروري" فيما يتعلق بالإجراءات الأولية المتعلقة بنقل وتسليم السلطة.

 

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

           

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

           

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقل السلطة جو بايدن تصريح مثير ترامب

أخبار تهمك

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

الوضع يزداد خطورة.. تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

الحقيقة الكاملة بشأن إظلام الأرض 3 أيام في ديسمبر المقبل

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو كان يتجه لإشراك عبدالغني في الجهة اليمنى أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تظاهرات في ولاية أريزونا الأمريكية أمام بعض مراكز الاقتراع

بايدن يتقدم على ترامب في جورجيا بـ4 آلاف و430 صوتا

عاجل.. بايدن يوجه كلمة للشعب الأمريكي الليلة

روحاني: على الإدارة الأمريكية الجديدة التعويض عن أخطاء ترامب

تعليق وزير الخارجية البريطاني على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

الكرملين: بوتن ينتظر صدور نتيجة رسمية للانتخابات الأميركية لتهنئة الفائز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

08:02 ص

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

11:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»