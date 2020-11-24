عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا حول تيغراي الإثيوبية، وفقا لما أفادت به قناة "العربية" الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس إقليم تيجراي المتمرد شمال إثيوبيا أن شعبه "مستعد للموت" غداة المهلة التي حددها رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، ومنح بموجبها قادة تيغراي 72 ساعة للاستسلام.





وقال زعيم جبهة تحرير تيغراي ديبريتسيون غيبريمايكل لوكالة "فرانس برس": "كم مرة حدد آبي أحمد ثلاثة أيام؟ لا يدرك من نحن. نحن شعب له مبادئه ومستعد للموت دفاعا عن حقنا في إدارة منطقتنا".





وأضاف: "يحاولون التستر على الهزيمة التي منيوا بها على ثلاث جبهات ليتسنى لهم وقت لإعادة التمركز".





وفي بيان خاطب فيه قادة جبهة تحرير تيغراي، أمهل أبيي أحمد المتمردين 72 ساعة لإلقاء السلاح قائلا إن تلك "الفرصة الأخيرة" أمامهم.