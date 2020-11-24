وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

طمأن وليد سليمان لاعب الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي زملاءه اللاعبين بقدرته على خوض مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بستاد القاهرة.





ويواجه الأهلى الزمالك الجمعة المقبل على استاد القاهرة فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى المواجهة التى لا يزال حضور الجماهير فيها غامضاً بعد موافقة الكاف على حضور الجماهير إلا أن الأمن لم يمنح كلمته الأخيرة فى هذا الملف.





وقال سليمان انه لايشعر بأي أعراض من فيروس كورونا ،بجانب إلى انه سيجري المسحة خلال ساعات ،وشدد سليمان لزملائه انه سيسجل هدفا في مرمى الزمالك في حالة مشاركته في المباراة.



