مرشح رئاسة برشلونة يفجر مفاجأة بشأن عودة نيمار

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
تحدث فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة، أنه لن يدخل في سباق التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في حالة نجاحه والحصول على المنصب خلال انتخابات شهر يناير المقبل.

وتحدث فونت عن نيمار في تصريحات لصحيفة "L’Esportiu” الكتالونية وقال: "ليس ضمن برنامجي الانتخابي في برشلونة".

وأضاف: "أعلم أن تشافي يرى نيمار قادرًا على إحداث الفارق لكن هناك أقسام أخرى تحتاج إلى الدعم في النادي مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها في الفترة الأخيرة".

وأتم: "نيمار لاعب مهم ولكنه للفرق التي لا تعاني من أي ضائقة مالية، إلى جانب أنه قد ترك الفريق بعد أيام قليلة من بداية الموسم، ولديه مشاكل مع النادي لذلك فهو ليس له مكان في برشلونة".

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 17 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. تعليق عمرو أديب على إصابة عدد من لاعبي الأهلي بالكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الحقيقة الكاملة بشأن إظلام الأرض 3 أيام في ديسمبر المقبل

منذ يوم

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن "تيجراي"

05:09 ص

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

11:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»