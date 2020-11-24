موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:32 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يلتقي ناديين الأهلي والزمالك في نهائي القرن الأفريقي، والذي سيُقام وسط إجراءات احترازية مشددة، وفقًا للبرتوكولات الطبية المتبعة، لضمان سلامة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، على استاد "القاهرة الدولي"، يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل الفريقان لتحقيق الفوز في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا، والذي يُسمى بـ"نهائي القرن"، ومحاولة التتويج باللقب هذا العام 2020.

جدير بالذكر أن تأهل ناديي الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، يُعد المرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق الرجاء المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور نصف النهائى، بعدما حقق فوزا هاما فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى.

وعلى الجانب الآخر صعد الأهلي بعد فوزه على فريق الوداد المغربي، بهدف نظيف، في مباراة الذهاب الذى أقيمت على ستاد محمد الخامس، قبل أن يحسم لقاء الإياب، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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